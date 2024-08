Molentinedda aveva sete ed è entrata nel lago Is Frailis, a valle di Baccu Aredili. Ma nell’invaso naturale l’acqua è poco e la mucca è rimasta intrappolata nella fanghiglia. Condannata a morte certa se non fossero arrivati in tempo i proprietari e i vigili del fuoco di Lanusei a salvarla, con l’utilizzo di una corda per estrarla dal pantano in cui era piombata pur di dissetarsi.

Ci sono volute due ore, con la mucca visibilmente esausta e priva di forze, per tirare un sospiro di sollievo. Quello accaduto oggi ad Arzana è la conferma diretta che la siccità è un’emergenza assoluta.

Allevatori e amministrazione comunale fanno fronte unico contro la siccità. Per tamponare l’emergenza, il Comune amministrato da Angelo Stochino ha messo sul piatto 280mila euro, provenienti in maniera equa da fondi di bilancio e da Egas. Negli ultimi giorni sono stati frequenti i sopralluoghi sulle vaste praterie del Gennargentu. Il sindaco, gli assessori Marco Pinna (Ambiente) e Fabrizio Deiana (Lavori pubblici) e il presidente del Consiglio, Antonio Doa, e lo staff dell’ufficio tecnico hanno preso appunti e redatto un piano d’emergenza. Con le risorse stanziate l’amministrazione acquisterà abbeveratoi per le mandrie e sistemerà le condotte delle vecchie fontane.

