Ad Arzana vogliono incentivare lo sviluppo di un sistema di ospitalità diffusa. Missione che la Giunta del sindaco Angelo Stochino vuole intraprendere concedendo contributi a fondo perduto per l’avvio di bed and breakfast.

Ricevuta nelle scorse settimane la relazione di un professionista, con cui è stata definita una strategia di sviluppo coerente con l’investimento, l’esecutivo comunale stanzia 80mila euro per 4 strutture da realizzare entro sei mesi.

Il contributo verrà erogato nella misura massima del 70 per cento delle spese previste e ammissibili, per un importo di 20mila a beneficiario. La priorità verrà data agli immobili che insistono nel centro storico e i proprietari che investiranno impiegando i fondi provenienti dall’iniziativa pubblica dovranno rendere visibile all’esterno della struttura anche il logo del Comune realizzato da Mara Damiani, artista cagliaritana che ha collaborato per un ventennio con la Walt Disney.

© Riproduzione riservata