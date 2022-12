Una laurea in biologia in tasca presa a settembre e la voglia di navigare verso lidi lontani. Nel weekend è arrivata in Ogliastra, approdando nella spiaggia di Coccorrocci nella marina di Gairo.

Violet Viard è una francese di 23 anni, e da quarantacinque giorni è in viaggio in solitaria per le coste del Mediterraneo.

È partita da Montpellier a bordo del suo piccolo catamarano e le tappe della prima parte del suo viaggio in mare l’hanno portata a toccare la Costa Azzurra prima e poi le coste della la Liguria, della Toscana nell’Isola d’Elba, della Corsica, fino ad arrivare in Sardegna.

Nei suoi progetti non c’è un record da raggiungere ma solo la voglia di fare nuovi incontri. «Ho preso un anno di tempo per esplorare il mondo», ha raccontato la navigatrice, «scoprire nuovi posti e conoscere nuova gente e le differenti culture del Mediterraneo».

Federica Lai

