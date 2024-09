Il ponte pedonale in ferro è a rischio crollo. Situato tra la stazione ferroviaria e Cala Genovesi, il fabbricato è un pericolo per le imbarcazioni in uscita dall’area d’ormeggio. «Le condizioni del ponte sono tali da pregiudicare la pubblica incolumità nello specchio acqueo sottostante».

A confermare la criticità è il comandante del porto di Arbatax, Mattia Caniglia, che con una propria ordinanza ha vietato il transito nello specchio acqueo sottostante il ponte di ferro alle unità e ai natanti da diporto ormeggiati nella caletta a ridosso di via Lungomare.

Provvedimento adottato su richiesta dell’Arst per una questione di sicurezza della navigazione e a beneficio dell’incolumità pubblica. Tutto ciò in attesa dei lavori per mettere in sicurezza l’impalcato.

«Qualora le unità navali ormeggiate all’interno di Cala Genovesi avessero necessità di transitare per cause di forza maggiore al di sotto del ponte ferroviario - chiarisce il tenente di vascello - dovranno dare comunicazione ed essere autorizzate dall’autorità marittima».

© Riproduzione riservata