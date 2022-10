Una barca di piccole dimensioni ha rischiato di inabissarsi in seguito all'apertura di una falla a prua. All'alba di oggi i due pescatori a bordo, una volta che si sono resi conto di un guasto al timone, si sono trovati impossibilitati a proseguire nella normale rotta di navigazione e il natante è finito contro i frangiflutti del muraglione di levante del porto di Arbatax.

Sono stati veloci a chiamare i soccorsi e sul posto è intervenuto il personale della Guardia Costiera, al comando del tenente di vascello Mattia Caniglia, e dell'impresa Turismar che, attraverso dei palloni gonfiabili, ha fatto leva sulla barca danneggiata evitando che questa venisse inghiottita dal mare. Nello specchio acqueo antistante le Rocce Rosse hanno collaborato anche i Vigili del fuoco di Tortolì. Le operazioni di recupero della barca si sono concluse in tarda mattinata con il trasferimento in banchina e il successivo trasporto in un cantiere nautico della zona industriale.

