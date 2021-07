Il viceministro alle Infrastrutture Alessandro Morelli, in questi giorni in visita in Sardegna, ha fatto tappa al porto di Arbatax, per fare il punto sul suo possibile rilancio.

"Il Governo sta lavorando per la valorizzazione di questo scalo, che negli ultimi decenni è andato incontro ad un progressivo ed ingiusto declino", ha affermato Morelli.

"Ritengo - ha proseguito il viceministro - che l'ingresso del porto ogliastrino nell'Autorità di Sistema portuale della Sardegna, sul quale ci stiamo impegnando, potrà scrivere la parola fine a questa stagione di oblio, dando certezze alle imprese e prospettive per il futuro ai tanti giovani di questi territori".

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata