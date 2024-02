Non ce l’ha fatta il muflone catturato ad Arbatax. La sua agonia è durata poche ore, dopo il ferimento di cui l’esemplare femmina della specie protetta è rimasto vittima.

L’animale è morto in uno studio veterinario di Tortolì dov’era stato trasportato dopo l’intervento del personale della stazione forestale di Tortolì vicino alla chiesa di Stella Maris. Inutili tutti i tentativi di salvare la vita al quadrupede, rimasto impigliato in una delle quattro trappole installate intorno alla chiesa. Troppo gravi le ferite riportate alla spina dorsale.

Il giovane muflone era stato ritrovato da un residente in evidente stato di malessere e aveva difficoltà a muoversi. Sul caso è stata aperta un’indagine, di cui è titolare la Forestale su delega della Procura di Lanusei, che ipotizza il reato di caccia di frodo perpetrata con mezzi non consentiti. Da tempo il borgo marinaro è invaso da alcuni branchi di quadrupedi, un ceppo esterno alla famiglia di animali che soggiorna in un’oasi naturalistica sulla collina di Bellavista.

