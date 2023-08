Si è schiantato con il monopattino sulla strada statale 125 Dir, alle porte di Arbatax.

Un uomo è stato soccorso intorno alle 9.30 di oggi dal personale infermieristico per le ferite che ha riportato in seguito alla caduta che si è verificata in via Lungomare, nel tratto fra la stazione della Forestale e la colonia della diocesi di Lanusei.

È stato trovato a terra da alcuni passanti, vigile e cosciente ma con una ferita alla testa che ha provocato un’importante perdita di sangue.

Secondo una prima dinamica, ancora tutta da accertare, l'uomo è caduto dopo che il monopattino ha urtato contro un chiusino che affiora tra la carreggiata e il ciglio della strada. Nel tratto di strada il traffico ha subito rallentamenti.

