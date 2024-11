La barca ha subito un’avaria alle vele durante la navigazione. A quel punto, con il mare in tempesta, il timoniere ha dovuto far ricorso all’uso del motore con conseguente consumo di tutto il carburante disponibile.

L’imbarcazione era alla deriva a 30 miglia a sud-est del porto di Arbatax e i passeggeri, tre uomini di origini francesi, hanno chiesto aiuto alla sala operativa della Guardia costiera di via Tirreno. La richiesta di soccorso, ricevuta alle 2 della notte scorsa, è stata raccolta dagli operatori in servizio che, sotto il coordinamento del 13esimo Mrsc di Cagliari, hanno disposto l’intervento in zona della motovedetta CP 811.

Giunta sul punto di coordinate comunicato, dopo un primo momento in cui sono state accertate le condizioni dei diportisti, l’equipaggio della motovedetta Sar ha riscontrato condizioni meteo marine in peggioramento con mare molto mosso e raffiche di vento fino a 30 nodi. In virtù della situazione e per ragioni di sicurezza, i diportisti sono stati trasbordati a bordo della motovedetta per il rientro in porto.

Per l’imbarcazione a vela, un natante lungo 15 metri lasciato alla deriva, è stato formalizzato immediatamente il pericolo mediante la richiesta di emissione di un avviso urgente ai naviganti. In più, subito dopo l’intervento, sono state acquisite le prime informazioni da parte del personale dell’Ufficio circondariale marittimo di Arbatax, guidato dal comandante Mattia Caniglia, per ricostruire la dinamica dell’incidente.

