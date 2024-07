Puntuale, come ogni anno, Animalia solleva le barricate contro lo spettacolo pirotecnico di Stella Maris, la festa più partecipata e sentita di Arbatax. «Abbiamo depositato al commissariato di polizia, carabinieri, autorità portuale, Asl e Comune di Tortoli la richiesta di spostamento in altra area dei detonatori dei fuochi artificiali previsti per domenica prossima», spiegano dall’associazione animalista presieduta da Luciana Carta.

Come consuetudine, ormai collaudata, i detonatori verranno posizionati sul molo di ponente del porto. «Secondo le stime del Wwf - prosegue il portavoce dell'associazione - ogni anno in Italia almeno 5 mila animali muoiono a causa dei botti di fine anno. Di questi, l’80 per cento sono animali selvatici, soprattutto uccelli. Cani, gatti e altri animali, in preda al terrore, possono ritrovarsi a vagare per strada ed essere coinvolti in incidenti stradali. Lo stress indotto dal rumore improvviso e assordante dei fuochi d’artificio e petardi è anch’esso causa di morte: ogni anno provocano decesso per infarto a circa 500 cani e gatti domestici».

L’associazione animalista conclude con un auspicio: «Che il Comune adotti al più presto un’ordinanza che li vieti tutto l’anno e che i residenti e, soprattutto, gli organizzatori della festa si ricordino che non solo esiste la colonia felina del porto, ma un'infinità di cani, gatti e altri animali che avrebbero grave disagio dal propagarsi di tali botti, senza tener conto delle polveri da essi rilasciate nell'aria».

© Riproduzione riservata