Sono arrivati in 51 da tutta l’Ogliastra. Nutrita la partecipazione al seminario “Obblighi antiriciclaggio dei commercialisti: fonti normative e regole tecniche” promosso dall’Accademia dei dottori commercialisti della Sardegna in collaborazione con l’associazione nazionale di categoria.

L'incontro, ospitato in Comune, ha segnato un importante momento di formazione per commercialisti ed esperti contabili. Il relatore Ernesto Frau, commercialista e revisore legale, ha illustrato le novità normative in materia di antiriciclaggio, offrendo esempi concreti e strumenti operativi, tra cui check-list utili alla gestione degli adempimenti negli studi.

«L’iniziativa dimostra che c’è una forte domanda di aggiornamento anche in Ogliastra e negli altri territori. Continueremo a investire nella formazione diffusa, portandola sempre più vicino alle colleghe e ai colleghi», ha dichiarato Andrea Landi, segretario dell’Accademia.

La presenza del sindaco di Tortolì, Marcello Ladu, che ha portato i suoi saluti istituzionali in apertura dei lavori, ha sottolineato il valore della formazione professionale come risorsa per la crescita del territorio e il ruolo fondamentale dei commercialisti nei processi di legalità e sviluppo economico locale.

© Riproduzione riservata