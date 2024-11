Tre aziende sotto sequestro amministrativo e altrettante maxi multe. Sono pesanti le sanzioni dei Carabinieri per tre allevatori di Ussassai, dopo le ispezioni effettuate con i veterinari dell’Asl lo scorso 7 novembre.

I controlli nelle aziende agricole e zootecniche della zona hanno svelato «numerose difformità relative alla gestione e movimentazione di bestiame».

I tre imprenditori ogliastrini sono stati sanzionati ognuno per migliaia di euro, per la «mancata regolarizzazione (presa in carico e movimentazione) del bestiame».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata