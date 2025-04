Organizzare in tempi stretti l'analisi della condotta adduttrice di Baunei e individuarne i punti più critici per attivare gli interventi di manutenzione più urgenti; promuovere da subito una interlocuzione con Forestas per avviare una collaborazione che renda più facile raggiungere l'adduttrice in caso di rottura.

Sono i punti - sui quali Abbanoa ha garantito un intervento immediato - emersi nel corso di un incontro tra il sindaco di Baunei Stefano Monni e il presidente del Cda Giuseppe Sardu, il direttore generale del gestore idrico Stefano Sebastio e il direttore tecnico Guglielmo Ranalletta.

La condotta che alimenta il paese ogliastrino, lunga circa 16 chilometri, nelle ultime settimane è stata oggetto di una rottura che ha disalimentato Baunei per molto tempo. I tempi di ripristino del servizio - spiega una nota di Abbanoa - sono stati condizionati non solo dal tempo di riparazione della condotta, ma dalla difficoltà di accedere al punto interessato per presenza di una folta vegetazione e per la mancanza di uno stradello di accesso facilmente percorribile.

La lunghezza della condotta - una volta riparata la perdita - ha allungato ancora di più i tempi di ripristino del servizio e l'alta pressione con la quale scorre l'acqua e la mancanza di valvole intermedie rendono obbligato lo svuotamento e il successivo riempimento della condotta in tutta la sua lunghezza.

«Comprendiamo benissimo e ci dispiace profondamente per i il disagio del sindaco e dei cittadini di Baunei - ha detto il presidente Sardu - e ci attiveremo da subito per analizzare a fondo la rete e individuare i punti più fragili, quelli su cui sono più probabili le rotture. Nelle prossime settimane acquisita la scala delle priorità pianificheremo gli interventi accorpandoli insieme per minimizzare l'impatto e il disagio. Cerchiamo di anticipare la rottura e non doverla inseguire, aprendoci la strada verso i punti deboli e predisponendo la manutenzione».

Per quanto riguarda l'accessibilità della condotta in senso più ampio, il presidente Sardu - accogliendo la proposta del sindaco Monni - cercherà la collaborazione dell'amministrazione regionale attraverso Forestas, per chiedere una pulizia straordinaria della zona adiacente alla condotta, in modo tale che sia velocemente raggiungibile in caso di rottura. Nel corso dell'incontro si è fatto il punto sugli investimenti in corso nel territorio e sui possibili accorgimenti per mitigare il disagio in caso di interruzione del servizio.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata