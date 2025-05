Tutti uniti nella solidarietà, con la passeggiata per la salute, all'insegna dello sport e del bel canto. Artefici dell'iniziativa, in programma per il 2 giugno, oltre all’amministrazione comunale c'è la cantante Maria Giovanna Cherchi, che quest’anno festeggia con la sua comunità 30 anni di carriera, quindi l'Avis Bolotana, Avis di Olbia Olbia, la Asd Polisportiva Olimpia Bolotana, Asd Bolotanese Scuola di Pallavolo, la Croce Verde Bolotana Apa, Asd Bolotanese e la Protezione Civile. E' la Walk for the Cure, la passeggiata per la lotta ai tumori del seno.

«Sara' una giornata ricca di emozioni e caratterizzata dalla formazione e dalla collaborazione, tutti uniti nella solidarietà- dice Maria Giovanna Cherchi- una manifestazione aperta a tutti, che dobbiamo marciare uniti nella solidarietà e per la salute». Il sindaco, Francesco Manconi, aggiunge: «La nostra comunità, sempre sensibile e generosa, sarà impegnata in questa giornata, dedicata alla sensibilizzazione per la prevenzione contro la lotta dei tumori al seno e della donazione del sangue in collaborazione con Avis Bolotana e Avis Olbia».

Tutti potranno unirsi alla volontarie del progetto "Mater & Komen" ed affiancarle in una passeggiata della solidarietà. Il ricavato della manifestazione verra' devoluto in favore dei progetti di Susan G. Komen Italia per la lotta ai tumori del seno che verranno sviluppati in Sardegna con il Mater Olbia Hospital. La cantante Maria Giovanna Cherchi, sarà presente nella veste di organizzatrice, presentatrice e cantate, affiancata da altri artisti Bolotanesi.L'appuntamento è fissato per la mattina del 2 giugno col raduno e accoglienza dei partecipanti, nella centralissima Piazza Repubblica.

© Riproduzione riservata