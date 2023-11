Le statistiche in provincia di Nuoro parlano di un calo rispetto al 2022 dei maltrattamenti in famiglia (52) e di violenza sessuale (1), ma aumentano i casi di stalking (48) e gli ammonimenti del Questore (20) di cui nove per violenza domestica e undici per atti persecutori.

In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” e per aderire all’iniziativa promossa dall’associazione “Soroptimist International Italia”, la facciata della Questura di Nuoro si è illuminata, grazie al supporto dell’Esercito, di arancione, colore simbolo di un futuro senza violenza di genere.

Stessa iniziativa, anche al Commissariato di Macomer.

Una iniziativa simbolica che precede quelle messe in campo sabato 25 novembre contro la violenza di genere.

A Nuoro, con partenza alle 17 dalla Stazione, un corteo sfilerà in via Lamarmora anche in ricordo di Giulia Cecchettin. La Questura invece con la campagna di sensibilizzazione “Questo non è amore” domani dalle ore 9 alle 12 sarà presente con la divisione specializzata dell'Anticrimine e della squadra Mobile in piazza Italia e a Pratoasardo dalle 17 alle 20.

La campagna contro al violenza di genere, coinvolgerà anche i licei cittadini Fermi e Asproni e le scuole di Orgosolo, Macomer, Gavoi, Ottana e Tortoli.

