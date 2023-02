Via libera all’efficientamento del depuratore di Oliena, che serve una popolazione di circa 10mila abitanti.

Egas ha dato l’ok all’intervento da 200mila euro rendendo immediatamente appaltabili i lavori da parte di Abbanoa.

L’intervento è finanziato con fondi del ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio. Già oggetto di interventi di ampliamento e adeguamento, oggi il depuratore ha necessità di ulteriori lavori, legati all’ottimizzazione energetica e funzionale.

Verrà data priorità alla sostituzione della centrifuga e delle apparecchiature di disidratazione dei fanghi, mentre con un secondo intervento si procederà all’ottimizzazione energetica delle apparecchiature di produzione dell’aria necessaria ai processi biologici e all'installazione delle apparecchiature per un’adeguata regolazione dell’aria.

«Egas è al lavoro per offrire così come alle città anche alle comunità più piccole e dell’entroterra le stesse opportunità per un servizio efficiente e a misura delle reali esigenze dei territori», spiega il presidente Fabio Albieri.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata