Martedì l’erogazione dell’acqua in città sarà sospesa dalle 8:30 alle 18 nei quartieri di Nuraghe, Carta Loi, Monte Gurtei, Istiritta, Rione Italia, Sa Terra Mala, Sacro Cuore, Furreddu e Badu e Carros. I disagi saranno amplificati dal gran caldo previsto.

L’interruzione, necessaria per consentire l’esecuzione in sicurezza di un nuovo intervento alla rete idrica, rischia di causare disagi ancora più marcati a causa del caldo intenso previsto per la giornata.

I tecnici di Abbanoa installeranno infatti nuove valvole di regolazione nei nodi idrici delle vie Brigata Sassari, Tempio e Gialeto, nell’ambito dei lavori di distrettualizzazione della rete idrica della città di Nuoro. Questo intervento fa parte di un più ampio progetto di ammodernamento della rete, che punta a rendere più efficiente e sostenibile la gestione del servizio idrico nel centro abitato.

Per realizzare i lavori sarà necessaria la chiusura dell’erogazione dal serbatoio di Cuccullio. Abbanoa ha comunque predisposto tutte le misure possibili per limitare la durata dell’interruzione e anticipare il ripristino del servizio in caso di completamento anticipato delle operazioni.

© Riproduzione riservata