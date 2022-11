Si è fatto consegnare da un ragazzo 6.800 euro per l’acquisto di un’auto, una Volkswagen Golf.

Ma di quella vettura l’uomo non era proprietario, dunque non ha concluso – anche perché non poteva farlo – le procedure per il trasferimento di proprietà del veicolo.

I fatti sono avvenuti a Tonara.

I carabinieri, dopo la denuncia della giovane vittima, hanno deferito l’uomo, che ora è indagato per truffa.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata