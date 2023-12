La salma di Serigne Gueye tornerà nel suo Paese d’origine, il Senegal, nei prossimi giorni. L’uomo, 70 anni (ne avrebbe compiuto settantuno il 3 gennaio), è la vittima del tragico incidente stradale di giovedì 21 dicembre sulla 131 dcn, nei pressi del bivio per Lula.

Gueye era un venditore ambulante (da anni viveva a Torpè) e quel giorno si trovava alla guida del suo furgone. Era sera quando il mezzo ha subito un’avaria, lasciandolo in panne. L’uomo ha accostato a bordo strada ed è sceso dal veicolo per verificare il guasto: proprio in quel momento è sopraggiunto un pullman, che lo ha travolto, uccidendolo praticamente sul colpo.

Il pm di Sassari ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale, e ora sarà compito di un giudice stabilire con precisione cosa sia accaduto. La famiglia dell’uomo chiede verità e giustizia, e si è affidata allo Studio 3A-Valore Spa per fare chiarezza. Serigne Gueye ha lasciato la moglie e tre figli (che vivono in Senegal, eccezion fatta per una figlia residente in Francia), oltre a due sorelle e un fratello emigrato in Lombardia.

