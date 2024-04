«Sono andato a portare conforto ai genitori di Ythan e Patrick, non ci sono parole al momento per il loro enorme dolore, se non la vicinanza e l'affetto di tutti noi». Così il parroco della chiesa di San Domenico Savio, don Stefano Paba, che tutti i giorni accoglieva Patrick all'oratorio dove spesso andava col suo inseparabile amico Ythan. «I genitori di Patrick mi hanno detto di quanto era importante per il figlio l'oratorio e lo era anche per noi averlo tutti i giorni: lo sentivi prima di vederlo ed era sempre disponibile quando gli si chiedeva di fare qualcosa - ha proseguito il parroco -. Con Ythan amavano le sfide, era il loro modo per farsi volere bene».

Don Paba racconta poi i pericoli del quartiere tra la casa diroccata davanti all'oratorio e la mancanza di servizi nella zona: «Sopra la parrocchia ci sono diverse attività commerciali e quindi la zona, via don Bosco, ha avuto maggiore considerazione: strada molto trafficata e illuminazione perfetta. Qui nella parte sottostante dove c'è l'oratorio, la parrocchia e i campi sportivi e dove si dovrebbe investire tanto perché ci sono le strutture dove si educano i ragazzi, invece manca tutto: la sera non c'è illuminazione, la strada è sterrata e stretta, è molto pericoloso uscire in questo tratto».

«Ho denunciato più volte la situazione ma niente è successo - ha concluso il parroco -. Anche la presenza di questa casa diroccata e l'incuria in cui versava andava denunciata da anni, purtroppo abbiamo sottovalutato tutti».

E mentre prosegue il via vai di amici, parenti e conoscenti dei due giovani davanti al casolare diroccato alla periferia di Nuoro, ora sotto sequestro, la Procura di Nuoro ha aperto un'inchiesta per duplice omicidio colposo. Sono 14 gli indagati: si tratta degli eredi, comproprietari del terreno su cui sorge la casa abbandonata da decenni, senza alcuna recinzione.

Gli indagati potranno ora nominare un perito di parte in vista dell'autopsia sui corpi dei due ragazzini, che sarà eseguita giovedì all'ospedale San Francesco, mentre i funerali dovrebbero svolgersi venerdì.

