Incidente mortale questo pomeriggio sulla SS 125 in località Cala Liberotto di Orosei dove per cause in corso di accertamento due auto, una Golf e una Panda si sono scontrate frontalmente in modo violento.

Nell’impatto ha avuto la peggio la Panda dove è avvenuto il decesso di un neonato di tre mesi che viaggiava nei sedili dei posteriori con la mamma, estratta dalle lamiere anch’essa insieme ad altre due signore che occupavano i sedili anteriori, tutte trasferite prontamente all’ospedale in gravissime condizioni.

Sul posto, dopo l’allarme, i Vigili del fuoco, l’Elisoccorso e le ambulanze di Orosei e Irgoli oltre ai Carabinieri di Siniscola, Dorgali e Orosei per i rilievi di rito atti a ricostruire la dinamica del sinistro e per gestire il traffico che ha subito notevoli rallentamenti in quanto una carreggiata è stata chiusa per poter operare.

