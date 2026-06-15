Una bambina di appena tre mesi, residente a Ollolai, è morta ieri sera all’ospedale di Nuoro dopo essere stata colta da un improvviso malore durante una festa di cresima.

Secondo le prime informazioni, la piccola si sarebbe sentita male mentre si trovava con i familiari. La madre ha immediatamente lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i soccorsi con ambulanza ed elisoccorso.

La neonata è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Francesco di Nuoro, dove però è deceduta poco dopo l’arrivo in Pronto soccorso.

L’Asl ha attivato un servizio di supporto psicologico per i familiari e per le persone coinvolte nella tragedia. Nel frattempo, su disposizione dell’autorità giudiziaria, la salma della bambina è stata trasferita a Cagliari, dove verrà eseguita l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti delle autorità competenti.

© Riproduzione riservata