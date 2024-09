Tonara perde Tziu Tonino Sulis (91), decano della produzione dei campanacci locali, scomparso ieri dopo una breve malattia.

Per Sulis, impegnato dall’età di 12 anni in bottega, un impegno no stop fino a due anni fa, insieme al figlio Carlo che ne ha raccolto le redini.

Rimasto orfano giovanissimo del padre, ha promosso insieme ai fratelli e la madre l’artigianato locale nel mondo. Protagonista nel documentario “Sonaggios” del regista Pietro Mereu, raccoglie il cordoglio di un'intera comunità.

«Non è stato solamente un padre - dice il figlio Carlo - ma il miglior maestro che potessi avere. Un esempio di dedizione e sacrifici, uniti alla voglia di produrre eccellenza. Ne porteremo avanti i preziosi insegnamenti».

«Un grande lavoratore - commenta il produttore Ignazio Floris - ma soprattutto un ambasciatore per noi sonarjajos. Ci sentiamo tutti orfani, perché perdiamo una guida a cui eravamo profondamente legati».

Così Pierluigi La Croce, presidente della Pro Loco di Tonara: «Un esempio di dedizione e passione per tutti noi. Ha lavorato duramente per anni, esaltando l’immagine della nostra comunità e delle sue produzioni. Ci impegneremo per far sì che il suo sapere rimanga impresso a tutti, partendo dalla manifestazione “Intranno in sonu” ad altri eventi».

La vicesindaca Cristina Patta: «Il paese perde una delle sue più importanti memorie storiche, un pilastro dell’economia locale che tanto ha dato per il settore. In questo momento il nostro pensiero è per i familiari a cui siamo vicini».

