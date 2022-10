Sopralluoghi nel Mandrolisai per l’assessore regionale ai Lavori Pubblici Aldo Salaris, che oggi ha visitato, assieme ai rappresentanti di Anas, la Statale 128 a Sorgono, la 388 che collega il Mandrolisai all’oristanese e la 295 sempre a Sorgono.

Incontri richiesti con urgenza per via delle condizioni in cui versano le tre arterie strategiche, caratterizzate da percorsi molto tortuosi: in particolare la 128, che con le sue 21 curve a chilometro è difficile da percorrere per ambulanze e mezzi di soccorso.

Proprio sulla 128 già è stato ottenuto un finanziamento da 650mila euro per tre interventi, sulla 388 invece Anas ha chiesto fondi per le pavimentazioni, con particolare attenzione alle situazioni più critiche che saranno indicate dai sindaci.

“Sono strade usurate che necessitano di attenzione e manutenzione, cercheremo di risolvere i problemi e continueremo a garantire vicinanza alle aree interne, interessate da problemi di isolamento e poca accessibilità”, ha detto Salaris.

In primis mettere in sicurezza le strade in una regione “ad alto tasso di incidentalità”, poi bisogna anche “dotare questo territorio di nuove infrastrutture”.

L’assessore ha parlato anche delle richieste della zona sul tracciato che andrà a disegnare la nuova Trasversale sarda: “Stiamo ragionando su tre bozze, tutti i territori chiedono di tenere conto delle caratteristiche di ognuno ma il fine ultimo deve essere quello del bene pubblico, dello sviluppo della nostra Isola e dell’utilità della nuova arteria per tutti, più vicini e meno vicini. L’opera sarà realizzata sulla base del tragitto maggiormente realizzabile e più rispettoso dell’ambiente”.

