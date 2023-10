Procede il percorso di potenziamento dell’ospedale San Camillo di Sorgono. Ai nastri di partenza due nuovi ambulatori, fortemente voluti dai vertici dell’ASL 3 e dello stesso presidio.

Dal prossimo 1 novembre, l’avvio del servizio ambulatoriale di chirurgia generale. Demandato al neo primario Francesco Cabras, opererà una volta la settimana, a sostegno dei pazienti del territorio, costretti finora a lunghe trasferte.

Per il 16 dicembre è invece attesa l’apertura dell’ala ambulatoriale di stomaterapia. Una novità per il nosocomio del Mandrolisai, che si aggiungerà alle altre due sedi di Cagliari e Sassari. E per dare impulso al servizio è atteso dall’Aou di Monserrato, l’arrivo dell’infermiera specializzata Emanuela Chierici.

«Sono entusiasta di offrire il mio contributo al territorio – dichiara Chierici - opereremo inizialmente per due volte la settimana, valutando un progressivo implemento nei mesi che verranno. Faremo rete con le altre strutture regionali e i colleghi di San Gavino e Oristano».

