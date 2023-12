Un giovane di Siniscola è stato accoltellato alla schiena durante una festa che si stava svolgendo la notte scorsa in un’abitazione di Montelongu a La Caletta. Ora si trova in gravi condizioni nell’ospedale di Sassari dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Siniscola.

L’episodio si è verificato durante un ritrovo tra coetanei. Per futili motivi è scoppiata una lite e uno dei presenti ha impugnato un coltello ferendo il coetaneo alla schiena. La vittima, soccorsa dal 118, è rimasta sempre cosciente anche se accusava la mancanza di sensibilità alle gambe.

Portato d’urgenza a Olbia a causa della gravità delle lesioni è stato poi trasferito a Sassari. Nella notte gli inquirenti hanno fermato una decina di ragazzi che avevano preso parte alla festa per far luce su grave episodio. Stamane i militari sono andati alla ricerca dell’arma che l’accoltellatore ha gettato via subito dopo essere scappato.

© Riproduzione riservata