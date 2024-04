Intervento dei vigili del fuoco nella notte a Siniscola per un rogo divampato in via Sassari.

L’allarme attorno alle 2 per un incendio di una Ford Fusion di proprietà di una donna di origine senegalese.

Domate le fiamme che prima dell’arrivo dei vigili del fuoco sono riuscite a propagarsi anche a un Fiat ducato parcheggiato nelle vicinanze.

Esclusa la matrice dolosa, già bonificata l’area.

Sul posto anche la polizia del commissariato locale.

