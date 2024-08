Basta la solitudine e l'isolamento. Si sta procedendo per creare una rete di servizi a favore degli anziani del paese. A fronte di questa situazione l'amministrazione comunale, subito dopo l'insediamento, avvenuta poco più di un anno fa, ha chiesto e ottenuto dalla Regione i primi 500 mila euro per la realizzazione della Comunità Alloggio per gli anziani e la creazione di un servizio di assistenza per le pratiche digitalizzate. Un'opera importante, attesa da sempre nel paese confine tra il Marghine e la Planargia.

«Si tratta del primo finanziamento per questo progetto, che avevamo annunciato in campagna elettorale poco più di un anno fa - dice il sindaco Franco Scanu - l'opera sarà immediatamente realizzata, forse con l'inizio dei lavori gia dall'inizio del prossimo anno. Intanto abbiamo chiesto altri 500 mila euro per dare completezza al progetto». Per l'amministrazione comunale gli anziani, all'interno delle famiglie, ricoprono un ruolo cardine, che non si poteva trascurare. I servizi di assistenza per cui sono indispensabili, anche per eliminare le problematiche legate alla vita quotidiana, quale l'isolamento e la solitudine. «Intanto si sta procedendo con l'incentivazione delle rete dei servizi esistenti, come le cooperative e le attività di volontariato - conclude Scanu - aspettiamo gli altri finanziamenti e procederemo spediti per creare tutta una rete di servizi essenziali, anche a favore delle le famiglie».

