Incidente mortale questa mattina a Silanus. La vittima è Maria Antonietta Ninu, 41 anni, residente in paese.

I rilievi sul luogo dell'incidente e nel riquadro la vittima, Antonietta Ninu

La tragedia nella zona di Birdis, in prossimità del passaggio a livello del treno. Per cause ancora da accertare due mezzi, guidati da due compaesani, si sono scontrati e uno dei due, un camioncino, ha travolto la donna mentre si trovava sul marciapiede.

Sul posto i carabinieri e i soccorritori del 118, che non hanno però potuto fare altro che constatare la morte della donna.

