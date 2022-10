Vivere il paese nei suoi angoli più preziosi. Parte sabato l'iniziativa della Pro loco, in collaborazione col Comune, per valorizzare tutti gli aspetti tradizionali e angoli caratteristici del paese, che si protrarrà per qualche mese.

Ad aprire le manifestazioni è stata chiamata Maria Giovanna Cherchi, la cantante bolotanese, reduce di tanti appuntamenti estivi in decine di piazze di tutta l'isola, ma anche oltre Tirreno, che riproporrà "Sirena", il suo ultimo capolavoro discografico. Maria Giovanna Cherchi, molto legata alle sue origini bolotanesi e in particolare alla zona del Marghine, dove ha mosso i primi passi della sua fortunata carriera, sabato si esibirà in concerto (ore 21).

Piazza Sa Maddalena è la location scelta dalla Pro Loco per ospitare questo grande evento, per animare in musica il suggestivo centro storico e i murales che lo abbelliscono. Silanus, paese natale di grandi artisti e poeti in lingua sarda, sede del museo de Sa Poesia Cantada, ospiterà per questa grande iniziativa la cantante bolotanese, accompagnata dai musicisti Maurizio Bizzarro al pianoforte, Federico Fresi alla chitarra, Antonello Falchi all'organetto, Fabio Useli al basso, Danilo Porcheddu alla batteria. "E' il modo migliore per inaugurare una stagione importante- dice il presidente della Pro Loco, Antonio Maria Pittalis- dopo Maria Giovanna Cherchi, altri importanti appuntamenti sono previsti nei prossimi mesi".

