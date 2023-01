Diventa decisiva la settimana che sta per iniziare sul futuro di Tossilo, dei lavoratori e della gestione dei rifiuti che interessa mezza Sardegna. Due gli incontri importanti: quello di domani mattina (inizio alle 10.30) nella sede sociale della Tossilo Spa (la società incaricata di gestire l'intera piattaforma dei rifiuti, compreso il nuovo termovalorizzatore), dove i sindacati incontreranno il presidente della stessa società, Antonio Delitala. Sarà analizzata la situazione della società e soprattutto la posizione di 35 dipendenti (30 lavoratori e il personale dirigenziale). Un incontro a fronte dello stato di agitazione, proclamato dai sindacati a partire dallo scorso lunedì, che potrebbe sfociare in azioni clamorose.

Una situazione monitorata dalla Prefettura di Nuoro, che per giovedì alle ore 11.30 incontra a Nuoro (vertice che potrebbe essere decisivo) gli assessori regionali all'Ambiente e all'Industria, il commissario della Provincia, i sindaci di Macomer e Borore, il presidente dell'Unione dei Comuni del Marghine, il commissario liquidatore del consorzio industriale di Tossilo, il presidente della Tossilo Spa, i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil.

Sarà l'occasione per prendere decisioni importanti e immediate e fare uscire allo scoperto la Regione, che in questa partita, finora, non si è esposta.

