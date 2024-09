Un incidente che ha coinvolto due camper, una moto e una Land Rover ha provocato un ferito grave e grossi disagi sulla Statale 125 Orientale Sarda.

Lo schianto, le cui cause sono è avvenuto alle 11.30 al km 197 della Statale, nei pressi di Dorgali, un frontale tra la moto e il camper che proveniva dal senso opposto. Coinvolti poi un altro camper e la Land Rover, che procedevano nello stesso senso del primo camper.

Ad avere la peggio è stata la motociclista, una donna svizzera di 60 anni portata in elicottero in codice rosso al San Francesco di Nuoro, in gravi condizioni e con numerosi traumi.

Sul posto la Polizia Stradale di Siniscola, una squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Nuoro, l’Anas e un’ambulanza di Dorgali, per prestare i soccorsi alle altre persone coinvolte nell’incidente.

Disagi e code chilometriche sulla Statale.

