Incidente frontale questo pomeriggio poco dopo le 17, sulla Statale 125, in territorio di Siniscola, vicino all’incrocio di Santa Lucia.

Il bilancio è di quattro feriti, uno dei quali in condizioni molto gravi: è stato trasportato al San Francesco di Nuoro a bordo dell’elisoccorso dell’Areus per un trauma toracico. Nello stesso ospedale un altro dei coinvolti, ma per un trauma da cintura.

Altri due feriti sono stati trasportati in ambulanza al Giovanni Paolo II di Olbia.

Impressionante lo scenario che si è presentato agli occhi dei soccorritori. I vigili del fuoco di Nuoro hanno dovuto lavorare con cesoie e divaricatori per permettere l’intervento di volontari e medici del 118, altrimenti reso impossibile dalle lamiere contorte.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata