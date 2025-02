Dopo cinque mesi di chiusura, il ponte di Badu e Chercu, sulla strada provinciale 22, riapre al traffico, seppure con limitazioni.

Il via libera è arrivato nel primissimo pomeriggio di oggi, dopo l’ok del Responsabile Unico del Procedimento. Sebbene i lavori non siano completamente terminati, quelli in corso e ancora da completare non interferiranno con la carreggiata stradale.

Tuttavia, in via prudenziale, la Provincia ha stabilito che la velocità massima di percorrenza in prossimità del ponte “Badu e Chercu” sarà limitata a 30 chilometri all’ora, al fine di garantire la sicurezza degli utenti.

Una vera e propria boccata d’ossigeno per tutti gli automobilisti che quotidianamente percorrono la Nuoro-Oliena. La chiusura era avvenuta a ottobre, e i lavori che dovevano durare due mesi si sono protratti fino ad oggi.

La riapertura ufficiale, prevista per le 18:00, riguarda entrambi i sensi di marcia nel tratto compreso tra il chilometro 0,850, presso lo svincolo con la bretella denominata Badu e Merzioro, e il chilometro 4,6, nell’incrocio con la circonvallazione di Oliena.

