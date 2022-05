Una prima stima fatta a seguito della rapina avvenuta stamattina a Nuoro nella sede di via Manzoni della Banca Nazionale del Lavoro parla di un bottino di circa 2mila euro.

Secondo la ricostruzione fatta dagli agenti della Squadra Mobile, due malviventi, poco dopo le 10.30, sono entrati con la mascherina sul viso e un cappellino in testa nella sede dell’istituto di credito, senza che il sistema d’allarme segnalasse la presenza di armi.

Una volta all’interno, hanno superato la fila di clienti e ordinato al cassiere – probabilmente impugnando armi giocattolo – di consegnare il denaro, 2mila euro.

Quando sono usciti, si sono dileguati.

Immediatamente è scattata sul territorio la caccia all’uomo, e in vari punti della città sono stati allestiti posti di blocco, in particolare lungo le strade in uscita dal capoluogo.

Al vaglio degli investigatori ci sono le immagini registrate dalle telecamere presenti all’esterno e all’interno della banca, dalle quali potrebbero emergere elementi utili all’economia delle indagini.

(Unioneonline/s.s.)

