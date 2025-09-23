Furto con scasso nella notte appena trascorsa nella sede dell’Arst situata nella zona industriale di Prato Sardo, a Nuoro. A fare la scoperta è stato uno dei dipendenti, arrivato negli uffici intorno alle 5:30 del mattino. È stato lui a dare l’allarme.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi si sarebbero introdotti negli uffici forzando una porta antipanico. Una volta all’interno, hanno agito con precisione, riuscendo a individuare e scassinare una cassaforte. Il bottino si aggira attorno ai 12mila euro.

Le modalità del furto fanno ipotizzare che i ladri fossero molto ben informati, probabilmente a conoscenza della disposizione dei locali e delle abitudini del personale.

Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia di Nuoro e alla Scientifica per i rilievi. Le indagini sono affidate alle squadra Mobile. Gli agenti stanno acquisendo informazioni ed eventuali immagini della videosorveglianza per raccogliere elementi utili all’indagine.

© Riproduzione riservata