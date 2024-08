Tutto pronto. Il via a inizio settembre con opere per oltre 15milioni di euro. A Bitti stanno per aprire decine di cantieri che vanno ad aggiungersi a quelli avviati da qualche settimana per oltre 5 milioni.

Il grande piano di infrastrutturazione pubblica è finanziato da 5milioni di fondi regionali e 15 di provenienza PNRR e interesserà il centro abitato e diverse aree dell’agro di Bitti con azioni di ripristino, messa in sicurezza ed efficientamento post alluvione.

Tra gli altri previsti trenta interventi sulla viabilità rurale, diversi per strade e piazze urbane, mentre per la messa in sicurezza del territorio comunale, tra abitato e prima periferia, ci sono a disposizione oltre 4 milioni e mezzo di euro.

Per il sindaco Giuseppe Ciccolini si tratta di un passaggio ''che nelle prossime settimane vedrà il paese di Bitti interessato da un grande cantiere, capace di dare risposte importanti a cittadini e imprese''.

© Riproduzione riservata