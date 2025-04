La piccola comunità di Osidda (217 abitanti) saluta il Maresciallo Maggiore Sergio Mura, che ha concluso ufficialmente la sua carriera nell’Arma dei Carabinieri dopo 40 anni di servizio attivo.

Mura andrà in pensione per raggiunti limiti d’età e dedizione alla divisa, va in pensione per raggiunti limiti di età e oggi ha ricevuto l’omaggio del sindaco Serafino Doneddu, del parroco don Nino Carta e del capitano Massimo Giannella, insieme ai colleghi che hanno voluto dimostrargli affetto e riconoscenza.

LA CARRIERA – Arruolato l’8 agosto 1985 come Carabiniere Ausiliario in Sardegna, il Maresciallo Mura ha iniziato il suo percorso con passione e spirito di servizio. Dopo una breve esperienza lavorativa, fuori dalle fila dell’Arma è tornato ad indossarne l’uniforme, nel settembre 1988. Fu destinato alla Stazione Carabinieri di Genova, dove rimase fino al 2001 per rientrare poi nella sua terra natia la Sardegna. Destinato dapprima alla Stazione Carabinieri di Bitti poi all’Aliquota Radiomobile e al Nucleo Comando della Compagnia. Dal mese di ottobre 2011 ha assunto il comando della Stazione Carabinieri di Osidda, guidandola fino all’8 aprile 2025, con grande senso del dovere, competenza e umanità.

«La comunità tutta – si legge in una nota – ringrazia il Maresciallo Mura per la sua dedizione, la sua disponibilità e la sua presenza costante, sempre al fianco della gente. A lui va il più sentito grazie e l’augurio di una serena e meritata pensione».

