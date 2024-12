Le forti raffiche di maestrale, arrivate a punte di 120 chilometri orari, non hanno risparmiato il Nuorese.

I vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza di strutture danneggiate, da Tortolì a Macomer.

A Orotelli, in particolare, il forte vento ha divelto una tettoia in lamiera che cadendo ha impattato contro i veicoli in sosta danneggiandoli.

Le squadre VF hanno lavorato per tutta la notte per mettere in sicurezza tutti gli scenari oggetto di intervento.

