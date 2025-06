Paura questa mattina per un grave incidente sul lavoro in una cava di marmo a Orosei, dove un operaio di 42 anni, residente a Galtellì ma originario di Gadoni, è precipitato nel vuoto da un’altezza di circa nove metri, riportando traumi multipli.

L’incidente è avvenuto attorno alle 7,30. L’uomo si trovava impegnato in attività lavorative all’interno della cava, quando – per cause ancora da accertare – ha perso l’equilibrio, cadendo da un’altezza considerevole.

I soccorsi a Orosei (Fabio Ledda)

Sul posto l'ambulanza del 118, una squadra dei Vigili del Fuoco, e i Carabinieri della Compagnia di Siniscola, che hanno avviato gli accertamenti di rito. Considerata la gravità dell’impatto, è stato attivato anche l’elisoccorso: il velivolo dell’Areus, decollato da Alghero, ha trasferito l’operaio all’ospedale di Sassari.

Il 42enne ha riportato un politrauma, ma – secondo i medici – non è in pericolo di vita.

I Carabinieri stanno ora conducendo le verifiche per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare l’eventuale rispetto delle misure di sicurezza all’interno della cava.

© Riproduzione riservata