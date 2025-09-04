Aveva con sé circa 110 grammi di cocaina, sostanze sintetiche del tipo Mdma ed ecstasy e una somma in contanti pari a quattromila e 100 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Un uomo, residente a Orosei, è stato arrestato nel fine settimana dagli agenti della Squadra Mobile di Nuoro, con il supporto del personale del Commissariato di di Gavoi e delle unità cinofile della Questura di Oristano – Sezione di Abbasanta.

L’operazione si inserisce nell’ambito dei servizi disposti dal Questore Fortunato Marazzita per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei principali centri turistici del territorio. La perquisizione effettuata nell'abitazione dell’uomo ha portato al sequestro delle sostanze illecite e del denaro contante.

Per lui le accuse sono di detenzione ai fini di spaccio. La Procura della Repubblica di Nuoro ha coordinato le indagini e ottenuto la convalida dell’arresto, con l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari

