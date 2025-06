Mistero sulle fiamme che questa notte, intorno alla mezzanotte, hanno avvolto un’auto nel pieno centro di Orgosolo. Il veicolo, completamente distrutto dal rogo, si trovava in prossimità di una cabina elettrica in tensione, coinvolta anch’essa nell’incendio e fonte di ulteriori rischi per l’intervento di soccorso.

Sul posto è prontamente intervenuta la squadra 1A dei Vigili del Fuoco di Nuoro, che ha lavorato con grande difficoltà per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area, resa pericolosa dalla presenza della linea elettrica attiva. Solo dopo aver domato l’incendio, è stato possibile far intervenire i tecnici dell’Enel, allertati dalla sala operativa, per procedere alla messa in sicurezza e al ripristino dell’impianto.

Le origini del rogo restano al momento sconosciute. Non si esclude alcuna ipotesi, e le indagini sono state affidate ai Carabinieri della compagnia di Nuoro, giunti anch’essi sul posto per i rilievi del caso.

