«Donare il sangue è un gesto semplice ma ricco d’amore. È il regalo più prezioso e altruistico che si possa fare agli altri», ripetono in coro i componenti della sezione Avis di Orgosolo, mentre sventolano con orgoglio i numeri di un’annata che sarà ricordata per parecchio tempo. «Il 2024 è stato per noi un anno record per quanto riguarda le donazioni. Con 531 sacche di sangue raccolte, il nostro paese risulta ai primi posti nell’Isola. La percentuale di donatori è del 22,47 per cento, riferita a 2.363 persone in età utile alla donazione».

Generosità

Un centro generoso. Famoso per i suoi murales, per il turismo e l’ospitalità. Orgosolo, però, dimostra ancora una volta il suo altruismo, quella complicità paesana ribadita di recente anche nel corso dell’assemblea annuale dei soci della sezione Avis. Davanti al presidente provinciale Mario Trazzi, il presidente dell’Avis orgolese Antonio Moro ha presentato i numeri record. Poi, ha svelato una sezione in salute, capace di reagire con decisione alle tante avversità affrontate lo scorso anno. «Il 2024 è stato per l’Avis di Orgosolo un anno particolarmente critico, caratterizzato da due pesanti perdite - spiega Moro -. Sono infatti venuti a mancare, improvvisamente, prima il presidente Antonio Maria Patteri, nel mese di agosto; poi, a novembre, anche Giovanni Andrea Piredda, storico componente del direttivo e sempre con noi fin dal 1996, anno di dalla nascita della sezione».

Cammino virtuoso

Nessuna intenzione di accontentarsi. Dopo un 2024 da incorniciare, l’Avis orgolese guarda al nuovo anno con ancora maggiori motivazioni. «Abbiamo intenzione di gratificare e ringraziare i soci per la loro dedizione e generosità - prosegue Antonio Moro -. Così, nel mese di giugno abbiamo in programma una gita ad Alghero, alla scoperta dei luoghi storico-archeologici: coinvolgeremo i 50 soci che nel 2024 hanno effettuato il maggior numero di donazioni. Inoltre, in collaborazione con il Comune di Orgosolo, e nel ricordo dell’indimenticato presidente Antonio Maria Patteri, si svolgerà la cerimonia ufficiale di intitolazione della piazza Donatori di sangue». Il consiglio direttivo della sezione Avis di Orgosolo è composto da Antonio Moro e Pietro Menneas, rispettivamente presidente e vice. Quindi, da Peppino Rubanu, Nicola Biscu, Maddalena Cossu, Salvatora Cossu, Veronica Dettori, Paola Filindeu e Giovanni Muravera.

