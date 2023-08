Gli inquirenti hanno messo i sigilli al bar “Il Pasticcio” di Orune: nel pomeriggio di ieri davanti al locale, a pochi passi dal palco per la festa di Su Cossolu in piazza del Mercato, è stato freddato Luca Goddi, 46 anni. Ucciso con diversi colpi di pistola accanto alla sua auto.

Il bar è stato messo sotto sequestro su disposizione del Pm di Nuoro Ireno Satta che coordina le indagini. Stamattina sulla serranda è comparso il cartello con scritto "Locale sottoposto a sequestro penale". Ma prima di apporre i sigilli, i carabinieri del Nucleo investigativo di Nuoro con indosso le tute bianche sterili per non contaminare l'area, hanno portato via alcuni scatoloni, presumibilmente con bicchieri e altri oggetti presenti nel locale. Gli inquirenti cercano prove riconducibili alla vittima che potrebbe essere stata nel locale e servono per capire, attraverso tracce di Dna o impronte digitali, o se nel bar sia passato il presunto assassino.

Intanto prosegue al caccia al killer con posti di blocco delle forze dell'ordine in tutta la zona e controlli rafforzati nei paesi limitrofi.

