A Nuoro da qualche giorno, nel silenzio degli inquirenti, è caccia allo scippatore dalle auto. Un uomo sulla trentina ha approfittato di una donna che era al telefono con un’amica, in attesa del marito, nell’auto parcheggiata in via Gramsci con le sicure aperte, per aprire la portiera e strapparle via la borsetta per era poggiata sul sedile del passeggero. La donna ha provato a trattenere la borsa, senza riuscirci, a inseguire il malfattore e a urlargli contro.

L’episodio è successo in pieno centro, a due passi da asili e negozi qualche giorno fa. Vittima una donna che mai avrebbe immaginato di essere in pericolo alle 12.40, all’interno della sua auto, in una strada trafficata, con un cantiere dove lavoravano dei muratori, vicino a una macelleria e a diversi negozi aperti, a pochi passi da un asilo.

LA RICOSTRUZIONE – I fatti lasciano pochi dubbi. La donna arriva in via Gramsci in auto e si ferma nei parcheggi a due passi dall’incrocio. Un uomo passa sul marciapiede. Intravede la borsa sul lato opposto. Si ferma poco dopo l’auto e attende il momento per agire. Il traffico è intenso, lui si avvicina, aspetta il momento giusto, passano minuti sino a quando tira su il cappuccio del giubbotto, apre la porta lato passeggero e strappa la borsa.

La donna reagisce, trattiene la tracolla della borsa, inutilmente. L’uomo prende il portafoglio, butta a terra la borsa e scappa in via Sant’Emiliano. La donna lo rincorre, poi chiama le forze dell’ordine.

