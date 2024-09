Incendio nella notte a Nuoro, in via Apuleio.

Le fiamme sono divampate poco prima delle due, e hanno avvolto rapidamente un furgone contenente attrezzatura utilizzata per attività di service audio e video per eventi.

Il rogo, per cui non si esclude la natura dolosa, è stato estinto dai vigili del fuoco anche con il supporto di un’autobotte, completata la messa in sicurezza del sito.

Importanti i danni all’attrezzatura.

