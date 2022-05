Incendio, questa mattina, all’interno dello stabile in disuso del vecchio mulino Gallisai, nel comune di Nuoro.

Le fiamme sono divampate fra vecchi mobili e masserizie. Nessun innesco è stato trovato ma la dinamica è apparsa chiara ai vigili del fuoco intervenuti: le fiamme non possono che essere state appiccate visto che al suo interno l'edificio non ha impianti elettrici, non è abitato e non c'è alcuna attività in corso. All’origine del rogo forse il lancio di un petardo o un mozzicone di sigaretta

Ancora da quantificare i danni provocati.

Lo stabile del vecchio Mulino è destinato a un intervento di ristrutturazione per essere adibito ad aule universitarie.

Sulla vicenda indagano i carabinieri. Sul posto anche una pattuglia della polizia municipale.

(Unioneonline/v.l.)

