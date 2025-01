Anno nuovo vecchi problemi sulla rete idrica della città. A Nuoro diversi cittadini segnalano problemi nei quartiere Sa e Sulis e San Giovanni Battista rimasti da questa mattina a secco. Abbanoa segnala che il disservizio è dovuto ad un intervento in via delle Frasche.

A breve l'impresa dovrebbe aver finito e ripristinato adeguata pressione. Non è stato possibile eseguire l'intervento senza limitare la pressione e il gestore ha chiuso l’erogazione per poter effettuare riparazione.

A Posada invece è in corso un intervento dei tecnici di Abbanoa per riparare un improvviso guasto nell'acquedotto. Il terzo in pochi giorni. Sono previsti cali di pressione e interruzioni idriche. Interessate anche le frazioni di Siniscola, Torpè, Budoni e SanTeodoro.

I disagi riguardano tantissimi comuni, oltre Posada rubinetti a secco a Siniscola, Torpè, Budoni e San Teodoro.

