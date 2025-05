Grave incidente stradale nel primissimo pomeriggio a Nuoro. Una donna di 44 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada in via Gramsci, poco dopo l’autoscuola, nei pressi di un incrocio particolarmente trafficato.

L’impatto è avvenuto poco dopo le 14,30: la donna è stata travolta da una Volkswagen Polo, ha sfondato il parabrezza ed è stata sbalzata a terra dopo un volo di alcuni metri.

Immediato l’intervento dei soccorsi del 118, che l’hanno trasportata all’ospedale San Francesco di Nuoro in codice rosso per dinamica. La donna, che non ha mai perso conodcenza, ha riportato un grave trauma cranico.

Le forze dell’ordine stanno conducendo gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

© Riproduzione riservata