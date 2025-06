Il vescovo di Nuoro Monsignor Antonello Mura ha firmato una serie di nomine per varie parrocchie della diocesi.

Don Fabio Ladu sarà la nuova guida della Parrocchia di San Michele Arcangelo in Sarule; Don Rosario Mesina, collaboratore delle parrocchie di San Giovanni Battista, di N.S. di Fatima e di S. Lucia in Siniscola; Don Celeste Corosu, collaboratore delle parrocchia di San Giacomo e di Sant’Antonio Abate in Orosei; Don Riccardo Fenudi, Amministratore della parrocchia di San Gavino Martire in Oniferi; Don Alessandro Fadda, Amministratore della parrocchia di San Giovanni Battista in Olzai e infine Don Luigino Monni, Cappellano dell’Unità Operativa Hospice e delle Cure Palliative, nell’Ospedale Zonchello in Nuoro.

© Riproduzione riservata